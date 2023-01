I funzionari hanno chiuso le scuole e consigliato di lavorare da casa

Torna l’allerta inondazioni ad Auckland a pochi giorni dalla tempesta che messo in ginocchio la più grande città della Nuova Zelanda. Dichiarato lo stato di emergenza con i funzionari che hanno chiuso le scuole e consigliato di lavorare da casa. Lo scorso venerdì in un solo giorno è caduto un volume di pioggia pari a quello tipico di un’intera estate dell’emisfero meridionale. Almeno 5.000 case e aziende hanno subito danni da inondazioni e frane e molte strade sono rimaste chiuse dopo che sono caduti più di 15 centimetri di pioggia in tre ore.

