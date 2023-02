Troppi morti nella città di Latakia: il cimitero non basta per le tumulazioni

Sempre più drammatica la situazione nella Siria settentrionale, colpita come la Turchia meridionale dal devastante terremoto di lunedì 6 febbraio che ha causato migliaia di vittime. A Latakia il numero dei morti è così elevato che è stato impossibile seppellirli tutti nel cimitero della città, peraltro allagato dopo il sisma. Uun proprietario terriero della zona ha così donato parte della sua terra da utilizzare come cimitero per le tumulazioni. Sono state scavate fosse comuni per ospitare tutte le vittime.

