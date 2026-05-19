Dieci anni fa moriva Marco Pannella, Cappato: "La sua memoria parla al futuro"

Il Comune di Milano ha intitolato i giardini di piazza Aquileia a Marco Pannella in occasione del 10° anniversario della scomparsa dell’ex leader del Partito Radicale. “La memoria è qualcosa di vivo quando parla al futuro. La memoria di Marco Pannella parla al futuro, è fondamentale per il metodo: metterci sempre la faccia, altrimenti le idee in astratto non valgono nulla”, ha detto Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, sottolineando che i “diritti delle persone sono diritti universali”. “Sul fine vita stiamo aprendo un diritto con il corpo a corpo della non violenza. Ci stiamo riuscendo? Magari ci potremmo mettere meno tempo se il parlamento ascoltasse perché c’è chi non può aspettare per far valere il diritto a non subire un’agonia insopportabile”, ha aggiunto. Presente all’evento del capoluogo lombardo anche il sindaco Beppe Sala e Raffaella Stacciarini, segretaria dell’Associazione Enzo Tortora – Radicali Milano.