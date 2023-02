Il video rilasciato sui social dai Caschi Bianchi

Bambini estratti vivi dalle macerie dopo oltre 80 ore dal terremoto che ha devastato Turchia e Siria uccidendo oltre 20mila persone. Sui social sono state condivise diverse immagini dalla protezione civile siriana, i cosiddetti Caschi bianchi, in cui si vedono bambini salvati sotto i cumoli di palazzi distrutti. In uno di questi un padre in lacrime prega e ringrazia Dio mentre il figlio viene portato in salvo dai Caschi bianchi.

