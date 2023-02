Il presidente ucraino al Parlamento britannico, in programma l'incontro con Sunak e Re Carlo

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è atterrato all’aeroporto di Londra Stansted, a bordo di un aereo della Royal Air Force. Lo riportano i media britannici. Zelensky si dirigerà verso Westminster, dove incontrerà il premier britannico Rishi Sunak prima di parlare al Parlamento. Buckingham Palace ha inoltre reso noto che Zelensky incontrerà anche re Carlo III.

Sunak offrirà nuovi aiuti militari

Il premier britannico Rishi Sunak, nel corso della visita di oggi del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel Regno Unito, offrirà a Kiev un nuovo pacchetto di aiuti militari, che includono armi a più lunga gittata nel tentativo di arginare l’abilità della Russia di prendere di mira infrastrutture civili e cruciali a livello nazionale. Lo riferisce Downing Street, come riporta la Bbc. Dosning Street aggiunge che il pacchetto che Sunak offrirà a Kiev prevede anche di rafforzare l’addestramento delle truppe ucraine da parte del Regno Unito, estendendolo anche ai piloti di aerei da combattimento per garantire che siano in grado di pilotare sofisticati velivoli con standard Nato. Sempre secondo la Bbc, Londra intende avviare un programma di addestramento immediato per i marines ucraini. “Sono orgoglioso del fatto che oggi espanderemo l’addestramento dai soldati ai marines e ai piloti di aerei da combattimento, assicurando all’Ucraina un esercito in grado di difendere i suoi interessi anche in futuro”, ha dichiarato Sunak a proposito dell’ultimo pacchetto del Regno Unito.

