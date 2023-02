Le truppe di Mosca continuano ad avanzare a Bakhmut. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà in visita oggi nel Regno Unito

Raid missilistico russo nella notte su Khrakiv. Lo ha reso noto su telegram il governatore locale Oleg Sinegubov. “Sono stato lanciati dai 6 ai 10 missili nella parte centrale della città ucraina“, ha spiegato precisando che informazioni su eventuali feriti o vittime sono in fase di chiarimento. La “massima escalation” delle truppe russe “si registra nella regione di Luhansk in direzione di Kreminna” ha fatto sapere, invece, il governatore locale, Serhiy Haidai in un post sui social media.

Downing Street: “Zelensky sarà in visita oggi a Londra”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà in visita oggi nel Regno Unito. Il governo britannico afferma che Zelensky incontrerà il primo ministro Rishi Sunak e parlerà al parlamento di Londra.

Il Regno Unito è uno dei maggiori sostenitori militari dell’Ucraina e ha inviato al paese oltre 2 miliardi di sterline (2,5 miliardi di dollari) in armi e attrezzature. La visita arriva dopo che il premier Sunak ha annunciato che la Gran Bretagna addestrerà i piloti ucraini su “jet da combattimento standard della Nato”. L’Ucraina ha esortato i suoi alleati a inviare jet, anche se il Regno Unito afferma che non è pratico fornire aerei britannici. Sarà il secondo viaggio di Zelensky all’estero da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala in Ucraina lo scorso 24 febbraio. Zelensky ha visitato gli Stati Uniti a dicembre.

Sunak: “Orgoglioso di ricevere Zelensky”

“La visita del presidente Zelensky nel Regno Unito è una testimonianza del coraggio, della determinazione e della lotta del suo paese e una testimonianza dell’indissolubile amicizia tra i nostri due Paesi”. Così in una nota il premier britannico Rishi Sunak in merito alla visita del leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, nel Regno Unito. Sunak si è detto “orgoglioso” di ricevere il presidente dell’Ucraina e ha annunciando l’espansione dell’addestramento dei soldati ucraini “ai marines e ai piloti di jet da combattimento” per fare in modo che Kiev “abbia un esercito in grado di difendere i propri interessi anche in futuro”.

Circondato lato destro di Bakhmut

Le truppe russe continuano ad avanzare a Bakhmut e “insieme a Wagner” l’hanno circondata “dal lato destro occupando diverse strade”. Lo ha detto Apty Alaudinov, comandante delle forze armate della milizia popolare di Luhansk nella zona. Lo riporta Ria Novosti.

