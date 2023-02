Il ministro degli Esteri fornisce aggiornamenti sui soccorsi dopo il sisma

“Ci sono notizie positive che arrivano dalla Siria per i soccorsi che possiamo portare, è stato attivato il meccanismo di protezione civile europeo e quindi possiamo inviare attaverso la Mezzaluna Rossa aiuti anche alla Siria. Probabilmente partirà una nave della Protezione civile con materiale attraverso il confine con la Turchia per aiutare il popolo siriano in maniera più concreta”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di un’iniziativa della Cia a Roma, a proposito del terremoto in Siria e Turchia.

