Foto da Facebook

Ecco chi è l'uomo che la Farnesina sta cercando di contattare da ieri

L’italiano che risulta disperso dopo il terremoto che ha colpito Turchia e Siria si chiama Angelo Zen, italiano della regione Veneto, dalla provincia di Vicenza. Lo ha confermato il ministero degli Esteri italiano. Tajani ha aggiunto che si tratta di un imprenditore veneto che “lavorava in Turchia nel settore delle macchine, probabilmente era in contatto e stava lavorando con imprese turche per organizzare probabilmente delle vendite”.

Secondo le informazioni sui social vive a Martellago. E’ nato l’8 gennaio 1963: ha 60 anni.

Le parole di Zaia

“Ho appreso con grande apprensione la notizia che il disperso italiano sotto le macerie del tragico terremoto che ha investito la Turchia è un cittadino veneto. Sono in costante contatto con la Farnesina per seguire in prima persona l’evolversi delle ricerche, confidando di poter aver presto ulteriori notizie. In questo momento chiedo a tutti gli operatori dell’informazione di fare il massimo per tutelare la famiglia in queste ore complesse“. Così, in una nota, il Presidente della Regione veneto, Luca Zaia, sul cittadino veneto disperso in Turchia dopo il terremoto delle scorse ore.

