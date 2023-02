Il ministero degli Esteri cinese ha ribadito che si trattava di un velivolo civile

La Cina ha minacciato quelle che definisce “ulteriori azioni” dopo che sabato un caccia americano ha abbattuto un presunto pallone spia al largo della costa orientale degli Stati Uniti. L’enorme pallone aveva passato giorni a sorvolare siti militari sensibili in Nord America. La Casa Bianca ha dichiarato che il presidente Joe Biden ha approvato l’abbattimento e ha seguito il consiglio degli ufficiali militari, aspettando di abbattere il velivolo sulle acque dell’Atlantico per evitare il rischio che i detriti cadessero su aree popolate.

Ma il Ministero degli Affari Esteri cinese, in una nota, insiste ancora una volta nell’affermare che il velivolo era civile e il suo volo un incidente, criticando gli Stati Uniti per quella che definiscono “un’evidente reazione eccessiva e una grave violazione della prassi internazionale”. La Cina, inoltre, “sosterrà con determinazione i diritti e gli interessi legittimi della società interessata, riservandosi allo stesso tempo il diritto di intraprendere ulteriori azioni in risposta”.

