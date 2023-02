Lo ha annunciato il Pentagono. Pechino si difende: "I politici americani lo usano per attaccarci e diffamarci"

Il Pentagono ha fatto sapere che c’è un secondo pallone che sorvola l’America Latina. “Crediamo si tratti di un altro pallone di sorveglianza cinese“, ha detto l’addetto stampa del Dipartimento della Difesa Usa, il generale di brigata Pat Ryder, non offrendo però ulteriori informazioni su come e dove sia stato avvistato.

Cina: “Pallone spia usato da politici americani per diffamare”

“La Cina agisce sempre in stretta conformità con il diritto internazionale e rispetta la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi. Non abbiamo intenzione di violare e non ha mai violato il territorio o lo spazio aereo di alcun paese sovrano. Alcuni politici e media negli Stati Uniti hanno esaltato” la vicenda del pallone spia cinese nei cieli Usa “per attaccare e diffamare la Cina. La parte cinese è fermamente contraria a questo”. Lo riporta una nota del portavoce del ministero degli Esteri cinese.

“Pallone spia? È dirigibile civile usato per scopi ricerca meteo”

“Per quanto riguarda l’ingresso involontario di un dirigibile senza pilota cinese nello spazio aereo statunitense per cause di forza maggiore”, la Cina “lo ha verificato e ne ha dato comunicazione alla parte statunitense. Si tratta di un dirigibile civile utilizzato per scopi di ricerca, principalmente meteorologici”. Lo riporta una nota del portavoce del ministero degli Esteri cinese a proposito della vicenda del pallone spia negli Usa. “Colpito da venti occidentali e con limitate capacità di autogoverno, il dirigibile ha deviato molto dalla rotta pianificata. Questa – si legge ancora – è una situazione del tutto inaspettata causata da forza maggiore e i fatti parlano chiaro”.

Biden costantemente informato su pallone spia cinese

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato costantemente informato per tutta la giornata sul sospetto pallone spia cinese sopra gli Usa. Lo fa sapere la Cnn, citando un alto funzionario dell’amministrazione, secondo cui ci sono state chiamate con i funzionari della squadra di sicurezza nazionale. Le opzioni militari richieste da Biden all’inizio sono state mantenute e aggiornate man mano che la situazione si è evoluta, ha aggiunto il funzionario, osservando poi che nessuna opzione è stata tolta dal tavolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata