Washington rinvia la visita di Blinken. Pechino fa mea culpa: "Errore nostro, oggetto deviato dai venti"

Sale la tensione tra Usa e Cina per un ‘pallone spia’ di Pechino avvistato nello spazio aereo americano. La versione del ministero degli Esteri cinese è che si tratti di un “aeromobile civile” utilizzato a fini di ricerca meteorologica e finito fuori dalla sua rotta. La Cina ha espresso rammarico per l’incidente sostenendo che l’oggetto ha limitate capacità di manovra e ha “deviato dalla rotta pianificata” a causa dei venti. Una spiegazione non sufficiente per gli Stati Uniti.

Rinviata la visita di Blinken a Pechino

L’ammnistrazione Biden ha deciso di rinviare la visita del Segretario di Stato Antony Blinken in Cina prevista a partire da domenica. Secondo indiscrezioni avrebbe dovuto incontrare anche il presidente Xi Jinping.

Nella notte italiana di venerdì il pallone è stato avvistato sui cieli del Montana, che ospita uno dei tre campi missilistici nucleari degli Usa presso la base aerea di Malmstrom. Appena scoperto l’oggetto, il generale Patrick Ryder, addetto stampa del Pentagono, ha spiegato che il pallone non rappresenta “una minaccia militare o fisica per le persone a terra” e che gli Usa hanno immediatamente adottato misure per impedire all’oggetto di raccogliere informazioni sensibili.

Il presidente americano Joe Biden, immediatamente informato, ha chiesto ai militari di presentare delle opzioni in merito. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin e il generale dell’esercito Mark Milley, presidente del Joint Chiefs of Staff, hanno sconsigliato di intraprendere “azioni cinetiche”, cioè di abbatterlo, a causa dei rischi per la sicurezza della popolazione a terra. Un suggerimento che Biden ha accolto. In Montana il traffico aereo è stato interrotto all’aeroporto internazionale Billings Logan dalle 13.30 alle 15.30 locali, mentre una fotografia del grande pallone bianco che indugiava nell’area è stata catturata da The Billings Gazette, un giornale locale.

Il governatore del Montana Greg Gianforte ha espresso la sua preoccupazione. “Dal pallone spia al Partito comunista cinese che spia gli americani attraverso TikTok alle società legate al partito comunista cinese che acquistano terreni agricoli americani – ha affermato -, sono profondamente turbato dal flusso costante di sviluppi allarmanti per la nostra sicurezza nazionale”. Anche i leader del Congresso sono stati informati sulla questione. “Lo sfacciato disprezzo della Cina per la sovranità degli Stati Uniti è un’azione destabilizzante che deve essere affrontata”, ha sottolineato il presidente della Camera Kevin McCarthy.

La preoccupazione dei residenti: “Pensavamo fosse un Ufo”

Il pallone di sorveglianza è stato segnalato per la prima volta da NBC News. Alcuni residenti del Montana hanno riferito di aver visto un oggetto insolito nel cielo nell’orario secondo cui il pallone spia cinese avrebbe sorvolato lo Stato. Dalla finestra di un ufficio a Billings, Chase Doak ha raccontato di aver visto un “grande cerchio bianco nel cielo” che ha detto essere troppo piccolo per essere la luna. L’uomo ha spiegato di aver visto l’oggetto per circa 45 minuti: “Ho pensato che fosse un Ufo”.

