Si tratta di un ex corriere di denaro di al-Qaeda dichiaratosi colpevole davanti a una commissione militare statunitense nel 2012

Funzionari militari statunitensi hanno reso noto di aver liberato e inviato in America centrale un ex corriere di denaro di al-Qaeda che aveva scontato la sua condanna, ponendo fine a una detenzione di 16 anni nel centro di di Guantanamo Bay. Majid Khan, un cittadino pakistano cresciuto fuori Baltimora, è arrivato in Belize giovedì in base a un accordo dell’amministrazione Biden con quel governo. È la prima volta dai tempi dell’amministrazione Obama che i funzionari statunitensi sono stati in grado di raggiungere un accordo con un Paese terzo disposto a prendere prigionieri a Guantanamo che gli Stati Uniti non considerano più una minaccia.

Khan, che ha poco più di 40 anni, ha dichiarato attraverso il suo team legale di essersi profondamente pentito per i suoi anni di militanza con al-Qaeda. L’uomo ha trasportato 50mila dollari dal Pakistan per finanziare un attentato mortale in un hotel del 2003 in Indonesia e ha partecipato alla pianificazione di diversi attacchi che non furono mai eseguiti. “Prometto a tutti voi, in particolare alla gente del Belize, che sarò un membro della società produttivo e rispettoso della legge”, ha detto.

Khan si è dichiarato colpevole davanti a una commissione militare statunitense nel 2012. È stato condannato nel 2021 a 26 anni, sebbene un accordo preliminare richiedesse di ridurre tale termine a non più di 11 anni vista la sua collaborazione con le autorità statunitensi. “Questa è una vittoria storica per i diritti umani e lo stato di diritto, ma ci è voluto troppo tempo per raggiungerla”, ha detto in una dichiarazione Katya Jestin, uno degli avvocati di Khan

