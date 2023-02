Per il il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev "la fine di Kiev è sempre più inevitabile"

“Il Donbass non è ancora completamente protetto, e quindi continua l’operazione militare speciale. Dobbiamo proteggere le persone che vivono lì”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Fino a quando questo obiettivo non sarà completamente raggiunto. Resta da fare”, ha aggiunto. Per quanto riguarda la Crimea “come il Donbass, è una regione della Federazione Russa, e quindi la sua sicurezza deve essere garantita in modo affidabile”.

Medvedev: “La fine di Kiev è sempre più inevitabile”

“La prospettiva del completo fallimento dello stato ucraino e di una fine inevitabile è sempre più chiaramente visibile”. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev. “La fine della vita dell’ex stato sarà accompagnata da risate folli, buffonate indecenti e vili buffonate da clown della banda nazista – ha aggiunto – e il silenzio mortale dei medici occidentali, che guardano con freddo disprezzo l’agonia del proprio paziente torturato”.

