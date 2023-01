Disagi nel settore dei trasporti, nonché nelle scuole, in centrali elettriche e raffinerie

Nuova giornata di mobilitazione e scioperi in Francia contro la riforma delle pensioni proposta dal governo, che prevede un innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni. A causa degli scioperi, disagi nel settore dei trasporti, nonché nelle scuole, in centrali elettriche e raffinerie. Si tratta della seconda giornata di sciopero contro la riforma delle pensioni dopo quella del 19 gennaio, in cui scesero in strada a protestare fra 1 e 2 milioni di persone in tutto il Paese. La società ferroviaria Sncf e quella dei trasporti della regione parigina Rapt prevedono disagi al traffico, in particolare nell’Ile de France, cioè appunto la regione di Parigi. E i sindacati degli insegnanti prevedono il 50% dell’adesione agli scioperi fra i professori, dalle scuole materne ai licei.

