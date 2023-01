Peskov replica: "La situazione è un vicolo cieco, perché, ancora una volta, questo porta a un'escalation significativa"

Tensioni internazionali sull’invio di armi e munizioni all’Ucraina. “L’Ucraina chiede sempre più nuove armi e l’Occidente sta incoraggiando queste richieste, giurando di essere pronto a fornire armi”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, parlando con i giornalisti, come riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “La situazione è un vicolo cieco, perché, ancora una volta, questo porta a un’escalation significativa, al fatto che sempre più Paesi sono direttamente coinvolti”, ha proseguito Peskov, aggiungendo però che l’invio di armi non può cambiare il corso degli eventi e che l’operazione militare speciale continuerà.

Il commento di Peskov arriva dopo che il viceministro degli Esteri ucraino, Andriy Melnyk, ha invitato in un tweet la Germania a inviare al suo Paese un sottomarino. Lo riporta il Guardian. “La Germania (ThyssenKrupp) produce uno dei migliori sottomarini al mondo, l’Hdw Classe 212A. La Bundeswehr ha 6 U-boot di questo tipo. Perché non inviarne uno all’Ucraina? Così cacceremo la Russia dal Mar Nero”, si legge nel tweet.

Dear German friends, a comment on🇩🇪SUBMARINES. It is not wishful thinking, but my PERSONAL experience. As consul-general in Hamburg, I was on board U 212A at marine base Eckernförde in 2008. Really huge! One admiral told me: you just need ONE sub to keep🇷🇺Black Sea fleet in check pic.twitter.com/rwI8xUS3Rp

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 29, 2023