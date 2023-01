Solo l'11,3% alle urne in una tornata boicottata dai movimenti di opposizione

Gli elettori in Tunisia hanno massicciamente boicottato le elezioni parlamentari di oggi, viste come un test importante per il presidente del paese e per la travagliata democrazia locale.L’affluenza alle urne è stata solo dell’11,3% degli 8 milioni di elettori tunisini, secondo le stime preliminari della Commissione Elettorale Nazionale. Si tratta di circa lo stesso livello di partecipazione del primo turno di votazioni svoltosi il mese scorso. Molti tunisini scontenti sono rimasti alla larga dalle urne, mentre l’influente partito islamista Ennahdha e altri movimenti di opposizione hanno boicottato il voto.

