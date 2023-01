Si tratta della comuntà degli Yanomami che vive nella Foresta amazzonica. Almeno 570 i bimbi morti dal 2019 al 2022

La popolazione indigena degli Yanomami, in Brasile, continua a vivere una situazione critica. La grave malnutrizione e le malattie, in particolare la malaria, stanno decimando la comunità che vive nella Foresta amazzonica. Secondo i dati del sistema sanitario brasiliano in due anni si sono verificati oltre 44mila casi di malaria. Almeno 570 bambini Yanomami sono morti dal 2019 al 2022, +29% rispetto ai quattro anni precedenti. Mortalità in netto aumento soprattutto a causa delle attività minerarie presenti nella zona, che occupano terreni fertili, avvelenano i fiumi e distruggono le fonti d’acqua. Per accedere alle cure mediche, inoltre, questa comunità deve per forza ricorrere ad aerei ed elicotteri.

