Tensione tra dimostranti e polizia dopo il divieto della manifestazione

Centinaia di attivisti contro il cambiamento climatico hanno bloccato una delle strade principali di L’Aja, in Olanda, respingendo i tentativi di impedire la protesta. La poliza ha arrestato i dimostranti che si rifiutavano di sgomberare la strada. In settimana sei attivisti di Extinction Rebellion sono stati posti in detenzione per sedizione per aver convocato la manifestazione che era stata vietata da un giudice.

