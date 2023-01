Il portavoce del Cremlino Peskov dopo gli annunci sui tank: "Potrebbero dare istruzioni di diplomazia a Kiev invece di inviare armi"

Gli Stati Uniti potrebbero risolvere rapidamente il conflitto in Ucraina, dando istruzioni di diplomazia a Kiev, invece di inviare armi. Lo afferma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass. “Il presidente degli Stati Uniti davvero, se vuole porre fine a questo conflitto, può farlo molto rapidamente, usando la sua capacità di dare effettivamente istruzioni al regime di Kiev” per un accordo con la Russia, ha detto Peskov, così “tutto questo può essere completato. Certo, non in un giorno, non in due. Ma la chiave del regime di Kiev è in gran parte nelle mani di Washington”. Biden, invece, attacca Peskov, “sceglie la strada di pompare ulteriormente armi in Ucraina”.

La dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden secondo cui le forze ucraine si stanno preparando per una controffensiva conferma che non è Volodymyr Zelensky a prendere le decisioni a Kiev, secondo la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Lo riporta Ria Novosti. “Anche se Zelensky finge di prendere queste decisioni capiamo che non sono prese da lui”, ha argomentato Zakharova.

