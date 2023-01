Re Carlo III porta in tribunale Twitter per il mancato pagamento dell’affitto della sede di Londra. Secondo quanto riferisce la Bbc il social network comprato da Elon Musk è stato citato in giudizio dal Crown Estate, che gestisce un portafoglio di proprietà del sovrano britannico, presentando una richiesta di risarcimento presso l’Alta Corte della capitale britannica.

Al centro della contesa ci sarebbero gli uffici che si trovano nella zona di Piccadilly Circus, nel centro di Londra. Il colosso del web non ha commentato la notizia. Si tratta solo dell’ultimo grattacapo legale per il miliardario sudafricano, che da quando ha acquistato Twitter sta cercando di ridurre le spese. Secondo i documenti del tribunale della California, Twitter sta affrontando una causa per il mancato pagamento dell’affitto della sua sede centrale di San Francisco.

Il tutto avviene mentre Musk ha testimoniato nei giorni scorsi in un’altra causa collettiva intentata dagli investitori di Tesla, che sostengono che un suo tweet del 2017 li abbia ingannati sui finanziamenti per la privatizzazione della casa automobilistica elettrica. La strategia di riduzione dei costi dell’ad di Tesla per Twitter ha incluso anche lo sfoltimento della forza lavoro dell’azienda e la messa all’asta di cimeli e mobili da ufficio di lusso. Il suo dipartimento di comunicazione è stato chiuso dopo l’acquisizione da parte di Musk.