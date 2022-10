L'acquisizione è costata 44 miliardi di dollari al fondatore di Tesla

Elon Musk perfeziona l’acquisizione di Twitter per 44 miliardi di dollari e come primo atto a capo della società licenzia i top manager. Sono stati sollevati dai loro incarichi il ceo Parag Agrawal, il chief financial officer Ned Segal e il chief legal counsel Vijaya Gadde. I top manager licenziati sono stati accompagnati fuori dall’edificio.

Dopo aver perfezionato l’acquisto, Musk ha twittato: “L’uccello è libero“. Il riferimento è al simbolo del social network, appunto un uccello di colore azzurro.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

