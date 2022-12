Il proprietario della casa automobilistica prevede che l'economia entrerà in una "grave recessione" nel 2023

Il patron di Tesla, Elon Musk, ha promesso di non vendere azioni della casa automobilistica elettrica per circa due anni. Durante un evento su Twitter Spaces, Musk ha detto di prevedere che l’economia entrerà in una “grave recessione” nel 2023.

“Non venderò azioni fino a, non so, probabilmente due anni. Sicuramente non l’anno prossimo in nessuna circostanza e probabilmente non l’anno successivo”, ha sottolineato Musk.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata