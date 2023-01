Ucciso un sacrestano e ferito un sacerdote, si indaga per terrorismo

Un sacrestano è stato ucciso e un altro sacerdote è rimasto ferito in un attacco con il machete avvenuto in due chiese ad Algeciras, nella provincia di Cadice. L’aggressore, originario del Marocco, è stato arrestato ed è in custodia della polizia. Fonti del ministero dell’interno hanno riferito che al momento non è possibile determinare la natura dell’attacco ma la procura dell’Audiencia Nacional ha aperto un’indagine per terrorismo. Secondo un testimone che ha parlato con la tv pubblica spagnola Tve, l’aggressore avrebbe gridato ‘Allah’. Il presunto assassino, identificato come Yassine Kanjaa, ha 25 anni e non ha precedenti penali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata