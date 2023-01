Assalto con un machete: vittima un sacrestano, almeno 4i feriti, si indaga per terrorismo

Attacco a colpi di machete nella chiese di San Isidro de Algeciras e di Nuestra Señora de La Palma a Cadice in Spagna. Una persona è morta e altre sono rimaste ferite, di cui una gravemente. L’aggressore è stato arrestato ed è sotto la custodia della polizia nazionale. La vittima è un sacrestano della chiesa di Nuestra Señora de La Palma, e tra i feriti, almeno quattro secondo la tv pubblica spagnola, vi è anche il parroco della chiesa di San Isidro. Fonti della polizia precisano che il sacerdote è rimasto gravemente ferito all’interno della chiesa di San Isidro mentre la vittima è stata uccisa al di fuori della struttura. “Condanno fermamente il crimine. L’intolleranza non avrà mai un posto nella nostra società”, ha scritto su Twitter il governatore dell’Andalusia Juanma Moreno. L’Audiencia Nacional ha aperto un’inchiesta per terrorismo.

La dinamica

Fonti del ministero dell’Interno hanno chiarito che intorno alle 19 di mercoledì l’uomo è entrato nella chiesa di San Isidro di Algeciras, dove, armato di machete, ha aggredito il parroco, ferendolo gravemente. Poi è entrato nella chiesa di Nuestra Señora de La Palma, dove, dopo aver causato danni, ha aggredito il sacrestano. Il sacrestano è riuscito a uscire dalla chiesa ma è stato colpito dall’aggressore all’esterno, riportando ferite mortali. Pochi istanti dopo l’aggressore è stato neutralizzato e arrestato.

