Il cancelliere tedesco ha aggiunto che Berlino agisce in stretto accordo con i suoi partner

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato ufficialmente che la Germania fornirà i moderni carri armati tedeschi Leopard all’Ucraina. In una prima fase, da Berlino saranno inviati 14 Leopard 2 a Kiev. L’obiettivo è assemblare rapidamente due battaglioni con carri armati Leopard 2 per l’Ucraina. Come primo passo, la Germania fornirà una compagnia di 14 carri armati Leopard 2 A6 dalle scorte della Bundeswehr. “Questa decisione segue la nostra linea nota, che è quella di sostenere le forze ucraine. Agiamo in modo strettamente coordinato e concordato a livello internazionale” aggiunge il cancelliere tedesco da Berlino.

