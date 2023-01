Il Cremlino fa sapere: "Li distruggeremo". In arrivo gli Abrams dagli Usa e i Leopard dalla Germania

Ira di Mosca per l’invio dei tank Abrams e Leopard all’Ucraina. La Russia ha iniziato testando un missile ipersonico nell’Atlantico, provandone la forza contro immaginarie navi nemiche, poi sono partite le dichiarazioni. I tank “bruceranno come tutti gli altri”, hanno dichiarato i portavoce del Cremlino.

Intanto Kiev ha ammesso di aver perso il controllo di Soledar: le truppe di Kiev si sono ritirate.

Tank Abrams Usa verso Ucraina

L’annuncio ufficiale dell’invio dei tank M1 Abrams americani all’Ucraina potrebbe essere fatto oggi. Lo riferiscono fonti dell’Amministrazione all’Associated Press. Il cambio di rotta deciso dal presidente Joe Biden è stato accolto con favore da esponenti di entrambi gli schieramenti politici. Saranno circa 30 i carri armati Abrams che gli Usa invieranno all’Ucraina. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti informate. Il timing dell’invio – viene spiegato – non è ancora chiaro. Inoltre normalmente servono alcuni mesi di addestramento per poter utilizzare questo tipo di mezzo.

Carri armati Leopard in Ucraina

Berlino ha sbloccato intanto 14 tank Leopard e dato l’ok agli alleati. Mosca “non è in contatto” con Berlino alla luce della possibile consegna di carri armati Leopard alle forze armate ucraine. Lo ha precisato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riporta Ria Novosti.

La reazione di Mosca: “Bruceranno come tutti gli altri”

L’idea di fornire carri armati Abrams all’Ucraina è “un fallimento” perché gli americani “sopravvalutano il potenziale dell’esercito ucraino”. “Abbiamo ripetuto che questi carri armati sarebbero andati a fuoco proprio come tutti gli altri“. Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riporta Interfax.

“Se gli Stati Uniti decidessero di fornire carri armati, non sarebbe certo possibile giustificare una tale mossa con argomentazioni sulle ‘armi difensive’. Si tratterebbe di un’altra sfacciata provocazione contro la Federazione Russa”. Lo ha detto l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, come riporta l’agenzia Tass. “Nessuno dovrebbe farsi illusioni su chi sia il vero aggressore in il conflitto in corso”, ha aggiunto Antonov.

