Inter-Como di Coppa Italia, la pazza rimonta nerazzurra in 10 foto

La squadra di Chivu si è imposta per 3-2. Ora la finale a Roma
È una pazza Inter quella che martedì sera ha sconfitto il Como per 3-2in semifinale di Coppa Italia. Una rimonta completata in venti minuti e che ha mandato in estasi tutto San Siro tra l’86’ e l’89’ quando Hakan Çalhanoğlu e Petar Sucic hanno firmato il pareggio e la vittoria nerazzurra. Sotto di due reti, la squadra di Cristian Chivu ha ribaltato il risultato proprio come aveva fatto il 12 aprile in campionato, allo stadio Sinigaglia.