Inter-Como di Coppa Italia, la pazza rimonta nerazzurra in 10 foto

È una pazza Inter quella che martedì sera ha sconfitto il Como per 3-2 in semifinale di Coppa Italia. Una rimonta completata in venti minuti e che ha mandato in estasi tutto San Siro tra l’86’ e l’89’ quando Hakan Çalhanoğlu e Petar Sucic hanno firmato il pareggio e la vittoria nerazzurra. Sotto di due reti, la squadra di Cristian Chivu ha ribaltato il risultato proprio come aveva fatto il 12 aprile in campionato, allo stadio Sinigaglia.

Baturina segna l’1-0 per il Como, Milano, 21 aprile 2026 (Photo by Spada/LaPresse)

Da Cunha festeggia il gol del 2-0 per il Como, Milano, 21 aprile 2026 (Photo by Spada/LaPresse)

Calhanoglu segna il gol del 2-1 per l’Inter, Milano, 21 aprile 2026 (Photo by Spada/LaPresse)

Calhanoglu segna il gol del 2-2 per l’Inter, Milano, 21 aprile 2026 (Photo by Spada/LaPresse)

Sucic celebra il gol del 3-2 per l’Inter, Milano, 21 aprile 2026 (Photo by Spada/LaPresse)

Sucic celebra il gol del 3-2 per l’Inter, Milano, 21 aprile 2026 (Photo by Spada/LaPresse)

Fabregas e il Como applaudono i tifosi accorsi a San Siro, Milano, 21 aprile 2026 (Photo by Spada/LaPresse)

L’Inter festeggia la vittoria contro il Como, Milano, 21 aprile 2026 (Photo by Spada/LaPresse)

Chivu festeggia la vittoria contro il Como, Milano, 21 aprile 2026 (Photo by Spada/LaPresse)