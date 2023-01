I dimostranti chiedono le dimissioni della Presidente Dina Boluarte

Diversi feriti, anche tra le forze dell’ordine, in Perù dopo un’altra massiccia manifestazione antigovernativa. In piazza, nella capitale Lima, migliaia di persone, moltre delle quali provenienti da remote regioni andine, per chiedere le dimissioni della Presidente Dina Boluarte, elezioni immediate e lo scioglimento del Congresso. Gli scontri si sono protratti per diverse ore dopo i primi lanci di lacrimogeni da parte della polizia e il lancio di pietre da parte dei manifestanti. Le autorità locali non hanno ancora pubblicato un rapporto sui feriti di martedì, ma l’Ufficio del Difensore civico e i gruppi internazionali per i diritti umani hanno richiesto indagini approfondite sul tipo di munizioni utilizzate dalla polizia e su chi ha aperto il fuoco. Almeno 56 persone sono morte nelle proteste di piazza nelle settimane successive all’incarcerazione del leader eletto del Perù.

