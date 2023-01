La protesta antigovernativa di martedì è stata la più grande e violenta

Migliaia di manifestanti sono scesi nelle strade di Lima, capitale del Perù, per protestare contro la presidente Dina Boluarte che aveva chiesto una “tregua” dopo circa due mesi di scontri. La polizia ha usato i gas lacrimogeni. La protesta antigovernativa di martedì è stata la più grande e violenta da quando giovedì scorso molte persone provenienti da remote regioni andine sono giunte nella capitale per chiedere le dimissioni di Boluarte, elezioni immediate e lo scioglimento del Congresso. Prima della scorsa settimana, la maggior parte delle grandi proteste antigovernative si sono svolte in regioni remote del Perù, mettendo in luce la profonda divisione tra i residenti della capitale e le campagne. Dall’inizio delle proteste a dicembre sono morte 56 persone, nessuna a Lima.

