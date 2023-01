Il leader di Kiev: "Il Consiglio dei ministri svilupperà una procedura"

Prosegue senza sosta la guerra in Ucraina, soprattutto nel Donbass. Volodymyr Zelensky nel frattempo ha annunciato, nel suo videomessaggio serale, che i propri funzionari non saranno più autorizzati a viaggiare all’estero per scopi non governativi. “Il Consiglio dei ministri svilupperà una procedura per i funzionari che devono attraversare il confine”, ha detto il presidente ucraino, così da includere solo gli affari ufficiali.

