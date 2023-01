La causa è stata intentata dal cugino del primo ministro, David Shimron, contro un membro dello staff di sicurezza

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu e la moglie Sara hanno testimoniato in aula a Rishon Lezion, in Israele, in un processo per diffamazione. La causa è stata intentata dall’ex avvocato e cugino del primo ministro David Shimron contro un membro dello staff della sicurezza, David Artzi, che aveva affermato che il legale aveva scritto un documento nel quale il primo ministro si impegnava ad avere il consenso della consorte in merito alle nomine politiche. Il leader del Likud e la moglie negano la circostanza. Netanyahu è sotto processso in tre casi per frode, abuso di fiducia e tangenti.

