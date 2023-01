Secondo la Core Suprema, Aryeh Deri non poteva più ricoprire il ruolo a causa di una condanna per reati fiscali risalente allo scorso anno

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, facendo seguito ad una sentenza della Corte Suprema, ha deciso di rimuovere dal suo incarico il ministro dell’Interno e della Sanità Aryeh Deri. Secondo la Core Suprema, Deri non poteva servire come ministro del governo a causa di una condanna per reati fiscali risalente allo scorso anno.

La sentenza del tribunale è arrivata mentre Israele è impantanato in una disputa sul potere della magistratura. Il governo di estrema destra di Netanyahu vuole indebolire la Corte Suprema, limitare il controllo giudiziario e concedere più potere ai politici. I critici affermano che la mossa capovolge il sistema di controlli ed equilibri del Paese e mette in pericolo i fondamenti democratici di Israele.

