A Lima lancio di gas lacrimogeni contro gli oppositori di Dina Boluarte

Migliaia di persone sono scese nelle strade di Lima, in Perù, per una nuova protesta contro il governo della presidente Dina Boluarte. Molti manifestanti si sono scontrati con le forze dell’ordine. Gli agenti hanno risposto agli assalti lanciando gas lacrimogeni sulla folla. Due poliziotti sono rimasti feriti. Oltre alle dimissioni di Boluarte, i sostenitori dell’ex presidente Pedro Castillo chiedono lo scioglimento del Congresso e elezioni immediate. Castillo è stato messo sotto accusa dopo un tentativo fallito di sciogliere il Congresso. Molti dei manifestanti presenti a Lima sono arrivati dalle regioni andine, dove dozzine di persone sono morte da quando sono scoppiati i disordini nel Paese.

