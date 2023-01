Manifestanti provenienti da tutto il Paese chiedono le sue dimissioni

Proseguono le proteste in Perù dove i manifestanti continuano a chiedere le dimissioni della presidente Dina Boluarte e del Congresso. Migliaia di persone sono arrivate a Lima da tutto il Paese. Gli studenti dell’Università Nazionale San Marcos hanno occupato il campus della Capitale, offrendo rifugio ai viaggiatori in arrivo che vogliono di unirsi alla protesta. Alcuni hanno anche creato mense improvvisate per le strade.

