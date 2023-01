Non è chiaro se il rogo sia legato alle manifestazioni

(LaPresse) – Un incendio è scoppiato vicino piazza San Martin, nel centro della capitale del Perù, Lima, mentre in città imperversano le proteste che da settimane si verificano nel Paese sudamericano. La polizia ha avvertito le persone di non avvicinarsi all’area. Migliaia di persone si sono riversate nella capitale, molte provenienti da remote regioni andine, per l’ennesima manifestazione contro la presidente Dina Boluarte Non è chiaro se l’incendio sia legato alle proteste.

