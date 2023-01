La cerimonia si è svolta nella città di Ramun

I funerali a Ramun, in Cisgiordania, di Ahmad Kahla, un 45enne palestinese ucciso nella giornata di oggi dalle truppe israeliane. Le circostanze dietro la morte non sono state immediatamente chiarite. Secondo la ricostruzione fornita dall’esercito israeliano, i soldati avrebbero individuato un veicolo ritenuto sospetto, che si è rifiutato di fermarsi per un’ispezione vicino alla città di Silwad, in Cisgiordania. Sempre secondo questa ricostruzione, quando i soldati hanno tentato di fermare una delle persone a bordo del veicolo è scoppiato uno scontro e i militari hanno aperto il fuoco quando uno dei passeggeri del veicolo ha cercato di afferrare l’arma di un soldato.

