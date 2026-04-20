Energia, Pichetto: "Con gas a 70 euro riapertura centrali a carbone"

“La determinazione è quella della chiusura al 31 dicembre alle 25, ma in realtà le centrali a carbone al 31 dicembre 2024 erano praticamente chiuse sulla parte continentale, escludo la Sardegna purtroppo. Quello che non ho fatto, perché non mi sentivo di farlo, era ordinare lo smantellamento“. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’evento ‘Il Santo Graal dell’energia’, organizzato da ‘Il Giornale’ a Milano.

“Quello che io considero un’emergenza è una situazione dove il gas super i 70 euro al megawattora, in questo caso si potrebbe rendere necessario riattivarle. È una cifra alta, oggi siamo a 40 euro, i 70 euro sono il punto di caduta”, ha concluso Pichetto Fratin.