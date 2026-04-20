Nuova Zelanda, alluvioni a Wellington: la capitale sommersa dall'acqua

Alcune zone di Wellington, capitale della Nuova Zelanda, sono state allagate a causa delle forti piogge che hanno sovraccaricato il sistema di drenaggio delle acque piovane.

Il diluvio, avvenuto nelle prime ore di lunedì 20 aprile, ha allagato alcuni quartieri bassi nella zona sud della città, prima di defluire rapidamente con l’attenuarsi della pioggia, secondo quanto dichiarato dal sindaco Andrew Little.

Una grande frana nel quartiere di Kingston ha costretto i residenti all’evacuazione, sebbene non siano stati segnalati feriti. Il nubifragio ha allagato il parcheggio dell’ospedale principale di Wellington, ha causato la chiusura di un’arteria principale e ha portato alla sospensione del trasporto pubblico. La polizia sta cercando una persona che risulterebbe scomparsa. Le autorità hanno esortato gli abitanti di Wellington a evitare spostamenti non essenziali.