Le truppe israeliane hanno ucciso un palestinese nella Cisgiordania occupata, secondo quanto reso noto dal ministero della Sanità palestinese. Le circostanze dietro la morte non sono state immediatamente chiarite. I media israeliani hanno riferito che l’uomo portava un coltello e ha tentato di accoltellare i soldati che stavano di guardia vicino a un insediamento ebraico. Il ministero della Sanità palestinese ha identificato l’uomo come Ahmad Kahla, 45 anni.

Le tensioni sono in aumento da mesi nel territorio occupato, dove l’esercito israeliano ha organizzato raid notturni di arresti dalla scorsa primavera. I raid sono stati provocati da un’ondata di attacchi palestinesi contro israeliani che hanno ucciso 19 persone, mentre altri 10 israeliani sono stati uccisi in una seconda serie di attacchi alla fine dell’anno scorso. Quasi 150 palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano in Cisgiordania e Gerusalemme est nel 2022, secondo i dati del gruppo israeliano per i diritti B’Tselem, rendendolo l’anno più mortale dal 2004. Dall’inizio di quest’anno, 13 palestinesi sono stati uccisi , secondo un conteggio di The Associated Press.

Secondo la ricostruzione fornita dall’esercito israeliano, i soldati avrebbero individuato un veicolo ritenuto sospetto, che si è rifiutato di fermarsi per un’ispezione vicino alla città di Silwad, in Cisgiordania. Sempre secondo questa ricostruzione, quando i soldati hanno tentato di fermare una delle persone a bordo del veicolo è scoppiato uno scontro e i militari hanno aperto il fuoco quando uno dei passeggeri del veicolo ha cercato di afferrare l’arma di un soldato. Un video che circola sui social network mostra quello che sembra essere l’alterco e si sente suono di due spari.

