Nel video rilasciato da Mosca si vedono le truppe del gruppo Wagner girare per strada ed entrare negli edifici della città

La TV di Stato russa ha diffuso un filmato che si dice provenga dalla città orientale ucraina di Soledar, teatro di pesanti combattimenti negli ultimi giorni. Nelle immagini rilasciate da Mosca si vedono le truppe del gruppo Wagner, appaltatore militare privato della Russia, che girano per le strade ed entrano negli edifici. L’Associated Press non è stata in grado di confermare quale sia la località che si vede nel video.

