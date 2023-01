Bombardamenti quotidiani sulla città, mancano elettricità, acqua e gas

Nella città di Siversk, nella regione ucraina di Donetsk, i residenti vivono nei freddi scantinati degli edifici danneggiati per nascondersi dai bombardamenti quotidiani. La maggior parte delle persone che normalmente risiede lì se ne è andata mesi fa. Sono circa 100 le persone che sono rimaste. In città non ci sono elettricità, acqua e gas. I residenti rimasti usano le stufe per riscaldarsi.

