Il Pentagono: "In Donbass combattimenti feroci", gli Stati Uniti valutano l'invio di veicoli corazzati da combattimento Stryker

Quattro civili ucraini sono rimasti uccisi e trenta feriti nelle ultime 24 ore a causa dei raid russi. Lo ha reso noto il vice capo dell’ufficio del presidente Kyrylo Tymoshenko su Telegram. Lo riporta Ukrinform. “Ci sono stati 6 feriti nella regione di Donetsk, 15 feriti nella regione di Mykolaiv, 2 morti e 7 feriti nella regione di Kharkiv, 2 morti e 2 feriti nella regione di Kherson”, ha spiegato.

Pentagono: “In Donbass combattimenti feroci, Bakhmut devastata”

Sebbene le linee del fronte tra invasori russi e difensori ucraini non siamo “cambiate molto”, i combattimenti nella regione del Donbass “sono stati feroci”. Lo riferisce un alto funzionario del Pentagono, sottolineando che i combattimenti nel settore di Bakhmut, nella regione di Donetsk hanno “devastato l’area con decine di migliaia di colpi di artiglieria”. I russi, ha riferito ancora il funzionario Usa, “stanno spingendo” contro le forze ucraine “tentando di ricacciarle indietro dalla regione” e molti civili stanno abbandonando l’area. Nelle ultime due settimane, ha detto il funzionario del Pentagono non ci sono stati “aggiustamenti significativi” in termini di posizioni sul campo di battaglia, nonostante la spinta delle forze russe. Nel Mar Nero si trovano tre navi da guerra russe in grado di lanciare missili da crociera Kalibr e lo spazio aereo sopra l’Ucraina rimane conteso.

Gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione l’invio di veicoli corazzati da combattimento Stryker in Ucraina nel prossimo pacchetto di aiuti per aiutare Kiev a respingere l’attesa offensiva russa di primavera. Lo riporta Politico citando due fonti vicine al dossier.

Filorussi Donetsk: “Soledar sta per essere conquistata”

L’esercito russo “è vicino alla liberazione di Soledar”. Lo ha dichiarato a Channel One Denis Pushilin, capo dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Lo riporta Ria Novosti.

Zelensky: “Nostri soldati stanno resistendo a Bakhmut e Soledar”

“La battaglia per il Donbass continua. E sebbene gli occupanti abbiano ora concentrato i loro maggiori sforzi su Soledar, il risultato di questa difficile e prolungata battaglia sarà la liberazione di tutto il nostro Donbass“. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel consueto video discorso serale. “Ringrazio tutti i nostri soldati che proteggono il nostro Bakhmut” “tutti i combattenti di Soledar, che stanno resistendo ai nuovi e ancora più duri assalti degli invasori”, ha aggiunto. “A Soledar abbiamo guadagnato tempo aggiuntivo e forze aggiuntive per l’Ucraina”. Zelensky ha spiegato che in quelle zone “tutto è completamente distrutto, non c’è quasi più vita. L’intera terra sotto Soledar è ricoperta dai cadaveri degli invasori”.

Gb: “Russi controllano gran parte di Soledar in Donbass”

“Negli ultimi quattro giorni, le forze russe e di Wagner hanno compiuto progressi tattici nella piccola città di Soledar nel Donbass e probabilmente hanno il controllo della maggior parte dell’insediamento. Soledar si trova 10 km a nord di Bakhmut, la cui cattura probabilmente continua a essere il principale obiettivo operativo immediato della Russia. L’asse russo a Soledar è molto probabilmente un tentativo di circondare Bakhmut da nord e di interrompere le linee di comunicazione ucraine”. Così il ministero della Difesa britannico su Twitter nell’aggiornamento di intelligence.

Zaporizhzhia, 600 attacchi nella regione da inizio anno

Nella regione di Zaporizhzhia “dall’inizio dell’anno, ci sono stati più di seicento bombardamenti su città e paesi pacifici con quattro morti e sette feriti”. Lo ha scritto su Telegram il governatore locale Oleksandr Starukh.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata