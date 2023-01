L'allarme di alcune associazioni di consumatori e dei clienti dopo l'ingresso del Paese nell'Eurozona

I commercianti croati sono stati criticati dagli acquirenti e da alcuni gruppi di tutela dei consumatori per il presunto aumento dei prezzi in seguito al passaggio del Paese alla moneta comune dell’Unione Europea, l’euro. Dopo il passaggio, avvenuto il 1° gennaio, i commercianti croati sono stati accusati di arrotondare i prezzi verso l’alto per aumentare i profitti, invece di attenersi al tasso di conversione di 7,5 a 1, fissato tra la vecchia valuta nazionale del Paese, la kuna, e l’euro.

La Croazia ha adottato l’euro il primo giorno del 2023, relegando la vecchia moneta nazionale alla storia. Secondo Zlatica Stulic, del sindacato dei lavoratori del commercio al dettaglio croato, il passaggio all’euro è stato difficile anche per i cassieri. Stulic ha spiegato che molte persone hanno utilizzato il breve periodo di doppio uso delle due valute, che scadrà il 14 gennaio, per cambiare le loro kune in euro senza recarsi in banca. “I cassieri sono stati costretti a lavorare fino a tardi per completare tutti i calcoli”, ha aggiunto.

La Croazia è entrata nell’UE nel 2013, l’ultima volta che il blocco ha ammesso un nuovo Paese membro. Per adottare l’euro, il Paese ha dovuto soddisfare una serie di condizioni economiche rigorose, tra cui un tasso di cambio stabile, un’inflazione controllata e una spesa pubblica robusta.

Il governo, che ha promosso il passaggio all’euro come un risultato importante che offre vantaggi economici derivanti da legami finanziari più stretti con gli altri 19 utenti della moneta e con la Banca Centrale Europea, si è impegnato a indagare sulle accuse di aumenti ingiustificati dei prezzi e a esercitare pressioni sui rivenditori che risultano coinvolti in questa pratica.

Ma i consumatori non sembrano essere rassicurati. Alcuni hanno espresso la convinzione che l’aumento dei prezzi non sia legato al cambio di valuta, ma piuttosto all’inflazione globale causata in parte dalla guerra della Russia in Ucraina. “L’arrotondamento dei prezzi e il passaggio all’euro non sono la ragione (per gli aumenti dei prezzi), la ragione è l’inflazione galoppante degli ultimi 8 mesi”, ha detto un residente di Zagabria. I gruppi di tutela dei consumatori hanno notato anche aumenti dei prezzi da parte di alcuni parrucchieri ed estetisti. FONTE AP

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata