Christine Lagarde: "Le diamo il benvenuto, ha lavorato duramente"

La Croazia entra da oggi, primo gennaio, nell’euro e nell’area Schengen dell’Unione Europea. “Do il benvenuto alla Croazia nella famiglia dell’euro e al tavolo del Consiglio direttivo della Bce a Francoforte”. È quanto dichiarato da Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, in occasione dell’ingresso di Zagabria nell’Eurozona e in Schengen. “La Croazia ha lavorato duramente per diventare il ventesimo membro della zona euro, e ci è riuscita. Mi congratulo con il popolo croato. Dimostra che l’euro è una valuta attraente che porta stabilità ai suoi membri”, ha aggiunto. Con l’adesione della Croazia all’area dell’euro, viene ricordato, la Hrvatska narodna banka, la banca centrale del paese, diventa membro dell’Eurosistema. Il sistema bancario centrale dell’area dell’euro comprende la Bce e le banche centrali nazionali dei paesi la cui moneta è l’euro.

