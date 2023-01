Per l'ambasciata russa in Italia sarebbero state disinnescate dalle forze armate di Mosca durante la guerra

L’ambasciata russa in Italia ha pubblicato sul suo profilo Facebook delle foto di alcune mine che, a suo dire, sarebbero di fabbricazione italiana, disinnescate in Ucraina dalle forze armate russe.

“Queste mine di fabbricazione italiana TS/6.1, TS50 e TS/2,4 (MATS/2) sono state disinnescate da genieri russi sul territorio ucraino ed esposte nell’estate del 2022 in una mostra di armi catturate nel parco ‘Patriot’ di Mosca – si legge in un post -. E quanti di questi ‘souvenirs d’Italie’ rimangono ancora in terra ucraina? Le persone ne soffriranno per molto tempo a venire”.

