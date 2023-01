Il presidente Zelensky: "Kherson e Kramatorsk colpite durante 'presunta tregua'"

Il quartier generale della difesa dell’autoproclamata repubblica di Donetsk ha annunciato sul suo canale Telegram che il villaggio di Bakhmut “è stato liberato”. Lo riporta Ria Novosti. Si tratta di una località strategica in quanto – viene spiegato – al suo interno passa una rete di strade e ferrovie, attraverso la quale vengono rifornite le truppe ucraine nel Donbass.

Le forze armate russe hanno sferrato un massiccio attacco notturno nella città di Bakhmut, regione di Donetsk. Lo ha detto il tenente della Guardia nazionale ucraina, Yevgeny Oropai. Lo riporta Unian. “Il nemico è molto più numeroso dei nostri militari. I russi stanno cercando di spingerci fuori dalle posizioni non per la loro qualità, ma per quantità”, ha spiegato.

Le forze armate russe annunciano la buona riuscita di “un’operazione di rappresaglia” a Kramatorsk in risposta all’attacco delle forze di Kiev sul “sul punto di dispiegamento temporaneo del personale militare russo a Makiivka” avvenuto nei giorni scorsi. Secondo Mosca il “massiccio attacco missilistico sui punti di dislocazione delle forze ucraine” avrebbe ucciso oltre 600 militari. Kiev però nega totalmente. “È una sciocchezza” taglia corto il portavoce dell’esercito.

In questo quadro esplosivo l’unica notizia positiva è rappresentata dal nuovo scambio di prigionieri fra Mosca e Kiev, 50 per parte.

Zelensky: “Bakhmut sta resistendo nonostante tutto”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky in un passaggio del suo discorso serale citato dal Kiev Independent, ha detto che la città di Bakhmut “sta resistendo” nonostante “tutti gli attacchi” delle forze armate russe. “Si tratta di uno dei punti più sanguinosi del fronte“, ha spiegato. La stessa situazione si registra a Soledar.

“Mentre Mosca parlava della ‘presunta tregua’ Kherson è stata colpita con munizioni incendiarie mentre altri attacchi si sono verificati a Kramatorsk e in altre città del Donbass”. Lo ha detto nel suo discorso notturno su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Nessun tentativo da parte della Russia di manipolare la diplomazia e la politica funzionerà mai più”, ha aggiunto.

Il sindaco di Kramatorsk, Alexander Goncharenko, conferma l’attacco russo sulla città ma smentisce seccamente che ci siano delle vittime parlando solamente di “molti edifici danneggiati”. Kiev invece fa il bilancio dei civili morti nelle ultime 24 ore. Sono tre con otto feriti. Inoltre l’Ucraina accusa Mosca di aver usato bombe a grappolo sulla periferia di Zaporizhzhia. La Russia risponde dicendo che le forze ucraine hanno colpito una centrale elettrica nel Donetsk uccidendo una donna.

Kiev smentisce Mosca: “Perdite significative russi a Soledar”

I russi “hanno fatto di nuovo un disperato tentativo di assaltare la città di Soledar in diverse direzioni” e “hanno lanciato in battaglia le unità Wagner più professionali” ma hanno “subito perdite significative e si sono nuovamente ritirati, nonostante le dichiarazioni della propaganda nemica sulla presunta cattura di Soledar”. Lo afferma il comandante delle forze di terra ucraine, il colonnello generale Alexander Syrsky, citato da Ukrainska Pravda.

Governatore Kharkiv: “Un morto dopo attacco missilistico russo”

Attacco missilistico russo in mattinata sulla regione di Kharkiv. Lo rende noto il governatore locale Oleg Sinegubov. Lo riporta Ukrainska Pravda. Ad essere colpito sarebbe stato il mercato della città di Shevchenkove. “Si registrano al momento sette feriti fra cui una ragazza di 13 anni”, ha spiegato.

Una persona è morta in seguito all’attacco missilistico russo che ha colpito il mercato della città di Shevchenkove nella regione di Kharkiv. Lo riporta Ukrainska Pravda citando il governatore locale Oleg Sinegubov.

Militari Kiev: “Uccisi 600 soldati russi nelle ultime 24 ore”

Le forze armate ucraine affermano di aver “eliminato” nelle ultime 24 ore 590 soldati russi. Il totale dall’inizio della guerra è di 111mila unità. Lo riporta Unian.

Russia: “Registrati atti tortura su nostri soldati prigioneri”

Il comitato investigativo istituito dalla Russia ha registrato “nuovi episodi di tortura” dei prigionieri russi in Ucraina. Lo riporta Ria Novosti. In particolare una persona “è stata interrogata per dieci giorni senza poter mangiare o dormire” mentre a un’altra “sono stati estratti i denti superiori”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata