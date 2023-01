Presentato a Roma il libro con gli scritti dell'ex presidente del parlamento Ue

Ursula von der Leyen a Roma alla presentazione del libro con gli scritti di David Sassoli. “La saggezza e l’audacia”. “David non avrebbe mai tollerato la corruzione né fra le fila dei parlamentari europei né in nessun assemblea o istituzione governativa. Combatterebbe con ogni forza contro corruzione e interferenza straniere come sta facendo ottimamente la presidente del Parlamento europeo”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea , al teatro Quirino a Roma. “Forse proprio per questo senso della storia che David ha sempre compreso quando noi leader europei tentavamo di dar forma al corso europeo”, ha aggiunto la leader europea.

