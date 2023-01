La presidente della Commissione europea a Roma per incontrare la premier italiana, si lavora su Pnrr e aiuti a imprese. Focus su piano rimpatri per migranti

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, vedrà oggi a Roma la premier Giorgia Meloni. von der Leyen arriva nella Capitale per partecipare al Teatro Quirino alla presentazione del libro ‘La saggezza e l’audacia. Discorsi per l’Italia e per l’Europa’, in cui sono raccolti i discorsi tenuti da David Sassoli nel corso della sua presidenza dell’Europarlamento.

Martedì poi Meloni pranzerà a palazzo Chigi con il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, in Europa per un tour internazionale in vista del G7 di cui quest’anno il Giappone detiene la presidenza.

Tra le due leader è previsto un incontro di un’ora, per parlare di priorità che sono “nell’interesse dell’Italia e dell’Europa”. Da Bruxelles è questo l’indizio che arriva sul bilaterale di Roma tra Ursula von der Leyen e la premier Giorgia Meloni, al quale parteciperà anche il ministro per gli Affari Ue, la Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.

