L'ex presidente ha lamentato dei dolori addominali all'indomani dell'assalto dei suoi sostenitori al Parlamento di Brasilia

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato in ospedale a Orlando, in Florida, per dolori addominali. Lo riporta la testata brasiliana O Globo. La notizia giunge all’indomani dell’assalto ai palazzi del potere a Brasilia da parte di suoi sostenitori che non accettano la sua sconfitta nelle elezioni presidenziali, in cui è stato eletto presidente Luiz Inacio Lula da Silva, insediatosi il 1° gennaio. Bolsonaro si è recato negli Stati Uniti due giorni prima dell’insediamento di Lula.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata