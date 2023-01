La funzione nella chiesa di Nostra Signora di Fatima è stata guidata dal Nunzio Apostolico negli Emirati Arabi Uniti, l'arcivescovo Christophe Zakhia El-Kassis

Una Messa di requiem per il defunto Papa emerito Benedetto XVI si è tenuta a Islamabad, in Pakistan. La funzione nella chiesa di Nostra Signora di Fatima è stata guidata dal Nunzio Apostolico (rappresentante del Vaticano) negli Emirati Arabi Uniti, l’arcivescovo Christophe Zakhia El-Kassis, (rappresentante in Pakistan fino al 3 gennaio), dal cardinale Joseph Coutts e dai vescovi e sacerdoti del Pakistan. Alla Messa hanno partecipato gli ambasciatori di Belgio, Libano, Germania, Polonia e fedeli della comunità cristiana pakistana.

